Власти Киева закупили внедорожники Toyota по 1,3 миллиона за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит два полноприводных 7-местных автомобиля Toyota Highlander 3,5 AWD 8A/T Prestige-2019 цвета "серый металлик" за 2,49 млн грн или по 1,25 млн грн за штуку.

Каждая машина будет иметь передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи из комбинированной кожи с перфорацией, отделку салона декоративными вставками, имитирующими дерево, отделку дверных карт синтетической кожей, круиз-контроль, подогрев сидений, климат-контроль, аудиосистему (радио, СD/MP3/WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8" и навигационной системой, подушки безопасности.

В автосалонах Toyota Highlander Prestige продают за 1,22 млн грн.

Кроме того, "ВиДи Автострада" поставит 12 автомобилей Toyota Camry Comfort (2019) на общую сумму 8,58 млн грн или по 715 тыс. грн. Авто должно иметь мультифункциональный руль, передние и задние датчики парковки, подушки безопасности, подогрев передних сидений, климат-контроль и тому подобное.

Toyota Camry Comfort можно приобрести в салонах за 671 тыс. грн.

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На торгах конкурентом "ВиДи Автострада" было ООО "Гранд Мотор" Татьяны Дерешук и Марии Гвоздевой, чье предложение было выше и составляло 11,92 млн грн.

В аукционе также хотело принять участие ООО "Артсити" Александра Лалаяна, но его предложение было отклонено, поскольку фирма не предоставила часть документов.

Напомним, два года назад КП "Автотранспортное предприятие исполнительного органа Киевского горсовета" предоставляло Киевсовету услуги перевозок, в которых был задействован 51 автомобиль (в основном Toyota Camry, речь шла также о двух авто Toyota Highlander). Кроме того, в конце 2017 года киевские коммунальщики приобрели 13 автомобилей Toyota Сorolla, четыре Toyota Camry, а также две Toyota Highlander на общую сумму 12,69 млн грн.