Wizz Air откроет дочернюю компанию в Объединенных Арабских Эмиратах

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Планируется, что новый бюджетный авиаперевозчик Wizz Air Abu Dhabi начнет полеты во второй половине 2020 года и сосредоточится на маршрутах в Центральную, Восточную и Западную Европу, а в долгосрочной перспективе - на Индийский субконтинент, Ближний Восток и Африку.

Для начала работы новая компания должна будет получить сертификат эксплуатанта от авиационных властей ОАЭ, а также остальные разрешения в стране и за ее пределами.

Флот Wizz Air Abu Dhabi будет состоять из новых самолетов Airbus A321neo. Новая авиакомпания будет использовать концепцию работы ультра-лоукост, которую применяет Wizz Air в Европе.

22 октября на пресс-конференции в Киеве директор по персоналу и маркетингу Wizz Air Йохан Эйдхаген заявил, что Wizz Air не планирует возобновлять работу украинской "дочки", которая прекратила полеты в апреле 2015 года.

Сейчас группа Wizz Air включает две авиакомпании: Wizz Air Hungary и Wizz Air UK. Последняя обеспечивает полеты лоукоста из городов Великобритании.