Капитализация крупнейшей нефтяной компании в мире превысила $2 триллиона

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv, передает БизнесЦензор.

Бумаги Saudi Aramco дебютировали на Саудовской фондовой бирже накануне.

Как сообщалось, цена бумаг Saudi Aramco в рамках первичного размещения акций на минувшей неделе составила 32 риала ($8,53), что соответствует верхней границе ранее указанного ценового диапазона.

Таким образом, размер размещения составил рекордные в истории $25,6 миллиарда, превзойдя $25-миллиардное IPO китайской Alibaba Group Holding Ltd в 2014 году.