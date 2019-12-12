"Энергоатом" с начала года сократил производство электроэнергии на 2,2%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, плановое задание по производству электроэнергии за указанный период в 2019 году перевыполнено на 1,4%.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 53,6%, что на 0,2 п.п. больше январе-ноября 2018 года.

Электростанции госпредприятия за отчетный период отпустили 70,34 млрд кВт-ч, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.

Объем капитальных вложений за 11 месяцев составил 12 млрд 93,8 млн грн против 10 млрд 68,5 млн грн. в январе-ноябре 2019 года, финансирование капвложений – 12,957 млрд грн против 10 млрд 798,4 млн грн.

За отчетный период НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 12 млрд 328,1 млн грн, расчеты по страхованию составили 2 млрд 342,9 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 67,3%, что на 1,4 п. п. меньше, чем в январе-ноябре 2018 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки был равен 68,6%, что на 1 п. п. меньше показателя того же периода прошлого года.

В работе АЭС Украины за 11 месяцев 2019 года зафиксировано 12 нарушений против 20 нарушений за 11 месяцев 2018 года.

По итогам отчетного периода общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1 тыс. 483,86 суток, против 1 тыс. 403,75 суток за аналогичный период 2018 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2018 году сократил производство электроэнергии на 1,4% (на 1 млрд 158,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 84 млрд 626,3 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.