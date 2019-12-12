Европейский центральный банк улучшил прогноз роста экономики еврозоны

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ЕЦБ, передает БизнесЦензор.

Прогноз экономического подъема на 2021 год сохранен на уровне 1,4%. В 2022 году рост, как ожидается, останется на уровне 1,4%.

Прогноз инфляции в еврозоне на 2019 год сохранен на уровне 1,2%, на 2020 год - повышен до 1,1% с 1%, на 2021 год - понижен до 1,4% с 1,5%. Ухудшение прогноза инфляции на 2021 год отражает, главным образом, ожидаемое изменение цен на энергоносители.

В 2022 году средний уровень инфляции в еврозоне составит 1,6%, ожидают в ЕЦБ.