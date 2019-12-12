На Прикарпатье выросло количество бытовых потребителей газа

Как сообщает пресс-служба компании, наиболее активно количество клиентов растет в Ивано-Франковске – за 11 месяцев здесь новыми потребителями газа стали 1425 домохозяйств, передает БизнесЦензор.

Еще около 900 новых потребителей компания получила в районах области. Такое увеличение связано с активным строительством новостроек.

Как отмечается в сообщении, из всех видов энергоносителей прикарпатцы все же отдают предпочтение природному газу, как доступному и экологическому энергоносителю. В то же время, в сельской местности отдельные потребители переходят на пользование альтернативными видами топлива, в частности, древесиной.

"Ежегодно количество бытовых потребителей растет на 1,1%. Сейчас большинство поставок газа приходится на бытовых потребителей – это 380 млн куб. газа в год", – отметила руководитель отдела продаж физическим лицам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим.

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Напомним, для решения газовых вопросов компания наладила систему консультаций, как в отделениях компании, так и с помощью контакт-центра. Кроме того, для клиентов доступны онлайн сервисы: "личный кабинет" на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 MobileLight (iOS) и 104Mobile ( Android), чат-бот 7104 в Viber.