Зеленский согласовал условия получения 500 миллионов евро с главой Еврокомиссии

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом Европкомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает БизнесЦензор.

"Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что после достижения предварительных договоренностей о новой программе сотрудничества с МВФ Украина получит макрофинансовую помощь в размере 500 миллионов евро от Европейского союза в ближайшие месяцы.

В июне глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли называл пять условий, которые Украине необходимо выполнить для получения помощи от ЕС.

"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них – это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", – сказал Мингарелли.

Ранее в Минфине рассчитывали, что 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза Украина может получить в конце марта, если выполнит необходимые для этого условия.

Напомним, представители Украины и ЕС в сентябре 2018 года подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в 1 млрд евроразделена на два равных транша.

Первый транш объемом 500 млн евро Европейская комиссия перечислила Украине в декабре 2018 года.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.