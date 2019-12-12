Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены бензина А-92 и дизтоплива на станциях ОККО и WOG уменьшились до 28,99 грн/л, А-95 – до 29,99 грн/л.

В сети Glusco топливо 12 декабря подешевело на 20 копеек за литр, на станциях KLO – на 10-20 коп./л, Shell – на 40–50 коп./л.

Сеть UPG снизила цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

Как сообщалось, розничные сети начали снижать цены на топливо 5 декабря.

За два дня цены на бензины и дизтопливо в сетях ОККО и WOG опустились на 30 копеек за литр. Вслед за ними цены снизили "БРСМ-Нафта", KLO и UPG. По состоянию на утро 11 декабря крупнейшая сеть группы "Приват" на снижение цен не отреагировала.

Ранее Антимонопольный комитетутвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.