"Газпром" продает крупнейшего чешского поставщика оборудования для "Энергоатома", – СМИ

Об этом президент корейской компании Патрик Джин-Сунг Джун сообщил чешскому изданию Hospodarske noviny (HN), передает БизнесЦензор.

По словам главы Korea Heavy Industry&Development, сделка может быть закрыта в первой половине 2020 года.

По данным HN, компания будет куплена за несколько сотен миллионов евро.

В то же время руководство Škoda JS пока что не подтверждает смену владельца, а российская сторона отказалась комментировать сделку.

По данным чешского издания, на решение о продаже Škoda JS повлияло ее включение в санкционный список США и корейский инвестор обещает решить эту продлему.

Škoda JS принадлежит контролируемой "Газпромом" группе "Уралмаш", которая в прошлом также владела металлургическим заводом Pilsen Steel, который в этом году обанкротился.

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Как сообщалось, Škoda JS a.s. является крупным поставщиком оборудования для НАЭК "Энергоатом".

Škoda JS также рассматривалась в качестве производителя реакторов для проекта строительства новых блоков Хмельницкой АЭС.

Чешская Škoda JS принадлежит российской группе "Объединенные машиностроительные заводы". Ее контролирует "Газпромбанк". Большинство акций "Газпромбанка" принадлежат "Газпрому".

Напомним, в Украине, Швейцарии и Чехии правоохранители расследуют дела по взятки от Skoda JS украинскому нардепу Николаю Мартыненко ("Народный фронт"), близкому к бывшему премьеру Арсению Яценюку. Мартыненко несколько созывов ВР возглавлял комитет по топливу и энергетике и считался куратором "Энергоатома". В декабре 2015 года он сложил депутатский мандат.