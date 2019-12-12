Нацбанк спрогнозировал снижение вывода дивидендов из Украины

Об этом сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается (вывода) дивидендов, то сейчас цифра близка к $3 млрд. В этом году отток дивидендов будет на пару сотен миллионов долларов ниже, чем это было в прошлом году", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, с 10 июля 2019 года НБУ снял лимит на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро в месяц для одного юридического лица, а затем 10 сентября отменил и лимит в сумме 5 млн евро в месяц на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц и выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

Национальный банк Украины прогнозирует объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, в 2017 году – $1,8 млрд.