Отток украинцев на заработки за границу почти прекратился, – НБУ

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По частным переводам из-за границы сейчас есть актуальная цифра за 10 месяцев – $9 млрд. Это почти, как в прошлом году – на 7% ниже. К концу этого года ожидаем где-то $11,5 млрд. Это также соответствует прошлому году, то есть тенденция оттока рабочей силы за границу почти остановилась", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, по итогам 2019 года Нацбанк ожидает $11 миллиардов денежных переводов от заробитчан.

В 2019 году больше всего денежных переводов украинцы получают из США – более 17% ($141 млн) от общего объема переводов.