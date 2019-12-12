БизнесЦензор

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12.12.19 14:45

Смолий назвал три условия получения нового кредита от МВФ

Среди предварительных условий подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества – приятие законов о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам по решению судов и о рынке сельскохозяйственных земель.

Смолий назвал три условия получения нового кредита от МВФ

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НБУ Яков Смолий заявил на брифинге.

По словам главы НБУ, во время работы с Миссией МВФ, начиная с мая, много предварительных условий для достижения договоренности о новой программе сотрудничества уже выполнены со стороны Украины.

"Остались незначительные технические моменты. Это в первую очередь так называемый закон о невозможность возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования", – сообщил Смолий.

Глава НБУ отметил, что сегодня по нескольким банкам существуют решения судов, которые обязывают вернуть им банковские лицензии, однако такой механизм не предусмотрен законодательством.

"Второе – это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. Этот законопроект сегодня разработан Кабмином и подан в Верховную Раду. И также вопрос, который плодотворно обсуждался, – это оборот земель сельскохозяйственного назначения", – добавил Смолий.

Глава Нацбанка добавил, что после выполнения указанных условий утверждение советом директоров МВФ новой программы может состояться в первом квартале 2020 года. 

Как сообщалось, 7 декабря Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.

Напомним, в октябре Хозсуд Киева приостановил производство в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD к Министерству финансов о возвращении акций "Приватбанка" до вступления в законную силу решения по другому делу, в рамках которой Окружной админсуд Киева своим решением от 18 апреля по требованию Коломойского признал незаконной национализацию "Приватбанка".

Шестой апелляционный админсуд рассмотрит апелляционную жалобу НБУ, Кабмина и "Приватбанка" на решение Окружного админсуда Киева по указанному делу 19 декабря.

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