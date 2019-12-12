Смолий назвал три условия получения нового кредита от МВФ

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НБУ Яков Смолий заявил на брифинге.

По словам главы НБУ, во время работы с Миссией МВФ, начиная с мая, много предварительных условий для достижения договоренности о новой программе сотрудничества уже выполнены со стороны Украины.

"Остались незначительные технические моменты. Это в первую очередь так называемый закон о невозможность возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования", – сообщил Смолий.

Глава НБУ отметил, что сегодня по нескольким банкам существуют решения судов, которые обязывают вернуть им банковские лицензии, однако такой механизм не предусмотрен законодательством.

"Второе – это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. Этот законопроект сегодня разработан Кабмином и подан в Верховную Раду. И также вопрос, который плодотворно обсуждался, – это оборот земель сельскохозяйственного назначения", – добавил Смолий.

Глава Нацбанка добавил, что после выполнения указанных условий утверждение советом директоров МВФ новой программы может состояться в первом квартале 2020 года.

Как сообщалось, 7 декабря Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.

Напомним, в октябре Хозсуд Киева приостановил производство в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD к Министерству финансов о возвращении акций "Приватбанка" до вступления в законную силу решения по другому делу, в рамках которой Окружной админсуд Киева своим решением от 18 апреля по требованию Коломойского признал незаконной национализацию "Приватбанка".

Шестой апелляционный админсуд рассмотрит апелляционную жалобу НБУ, Кабмина и "Приватбанка" на решение Окружного админсуда Киева по указанному делу 19 декабря.