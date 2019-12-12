Мининфраструктуры предложит изменить организацию пригородных перевозок

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам форума по внедрению общественно-значимых перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, передает БизнесЦензор.

Участники форма обсудили вопросы реформы и организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, в частности, пригородного пассажирского сообщения, реформу АО "Укрзализныця", модернизацию регионального пассажирского сообщения и пути повышения эффективности пассажирских перевозок как для перевозчиков, так и для общин.

Первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович отметил, что в 2018 году "Укрзализныця" задекларировала 12,4 млрд грн убытков от перевозки пассажиров, из них около 60% – от пригородных перевозок:

"Ежегодно в пригородном сообщении "Укрзализныця" перевозит около 100 млн пассажиров. Сегодня мы должны обсудить важнейшую социальную тему – это городские перевозки железнодорожным транспортом. Острая и болезненная проблема для населения Украины. Состояние, в котором они находятся, – это первично социальный вопрос, а потом уже экономический", – сказал Абрамович .

Он подчеркнул, что выход из ситуации возможен путем изменения модели организации пригородных перевозок.

"Соглашением об Ассоциации Украины и ЕС предусмотрено внедрение Регламента европейской модели организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Согласно данной модели, перевозки, признанные общественно важными, переводятся на контрактную основу с обеспечением соответствующей оплаты за счет средств государственного или местных бюджетов. Для пригородных поездов предметом контракта с перевозчиком станет заказ конкретного графика движения поездов в составе конкретного количества вагонов в зависимости от потребностей региона, анализа пассажиропотока, включая часы пик", – отметил первый заместитель министра.

Абрамович отметил, что внедрение данной модели позволит местным общинам самостоятельно определять потребность в пригородных перевозках железнодорожным транспортом, влиять на составление графика движения пригородных поездов и контролировать качество услуг, предоставляемых пассажирам.

"Аналогичная реформа организации пассажирских перевозок проведена во всех странах ЕС. Основы для внедрения европейской модели заложены в законопроекте "О железнодорожном транспорте Украины", который в сентябре этого года был зарегистрирован народными депутатами Украины № 1196-1. Принятие нового закона – это начало реформы, которую нужно реализовать. Мы должны сформировать новую конкурентную среду и реформа организации пассажирских перевозок неотвратима", – отметил Абрамович.