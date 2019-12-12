"Черновцыгаз" открыл третий Центр обслуживания клиентов

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Черновцыгаз" сообщает БизнесЦензор.

В Центре обслуживания можно быстро получить весь спектр услуг: начиная от консультаций по лицевому счету, заканчивая оформлением документов на подключение к газовой сети.

Открытие Центра обслуживания в городе Сокиряны является очередным этапом реализации комплексной программы "Черновцыгаза" по развитию клиентского сервиса.

"Теперь более 40 услуг газовой компании можно получить в одном помещении. Кроме консультаций по расчетам, физические и юридические лица могут подать заявление на смену владельца, заключение договоров, а также решить все вопросы технического характера - заказать газификацию жилья, техобслуживание или ремонт газовых приборов, и тому подобное", - сообщает компания.

"Качественный и быстрый сервис - это наш основной приоритет в работе с клиентами. Это уже третий Центр обслуживания на Буковине, который оформлен по современным европейским стандартам. Подобные ЦОКи работают в Черновцах почти год и с августа в городе Кицмань. До конца года планируем открытие еще одного центра в городе Новоселица. Все они строятся с учетом комфортных условий для клиентов, в том числе, дают возможность воспользоваться онлайн-услугами компании", - отметил председатель правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

В зале работает администратор, который первым встречает клиентов. Он предоставляет консультации по общим вопросам, а в случае необходимости, направляет потребителя к профильному специалисту. Такой грамотный перераспределение клиентских потоков позволит избежать очередей и сэкономить время потребителей газа.

Современная компьютерная техника, доступ к сети Интернет позволяют клиентам во время ожидания самостоятельно зарегистрировать "Личный кабинет" на мониторе "тонкого клиента".

"Попутно напоминаем, что в настоящее время компания проводит акцию по розыгрышу планшета для потребителей, которые зарегистрируют "Личный кабинет" до 20 декабря 2019 года", - сообщает "Черновцыгаз".

Центр обслуживания клиентов в городе Сокиряны расположен по адресу: ул. Черновола, 3в и работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 без перерыва на обед.