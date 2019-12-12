Морские порты Украины увеличили перевалку грузов до рекорда за 10 лет

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ), передает БизнесЦензор.

"Рекордный показатель был зафиксирован 11 декабря 2019 года. Всего за 11 месяцев текущего года порты уже перевалили почти на 9 млн тонн больше, чем за весь 2018 год", – сообщает АМКУ.

"За 11 месяцев 2019 года морские порты Украины перевалили более 144,3 млн тонн. Это почти на 9 млн тонн больше, чем за весь 2018 год. А уже за 11 дней декабря нам удалось выйти на рекордную отметку в 150 млн тонн. Объем перевозок по Днепру также растет. По итогам ноября имеем увеличение на 1,7 млн тонн", – отметилруководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По данным АМПУ, наиболее динамично – более чем на 30% – растет перевалка зерновых грузов и руды. Объем перевалки зерновых за январь-ноябрь 2019 года составил 48,8 млн тонн, а руды – 33,6 млн тонн. Превышает показатели прошлого года и объем контейнерных перевозок. За 11 месяцев уже перегружено почти 911 тыс. TEU, тогда как за весь 2018 было перегружено 846 тыс. TEU.

При этом почти три четверти перевалки в морских портах составляют экспортные грузы. Так за 11 месяцев этого года на экспорт перегружено более 108,6 млн тонн, тогда как за весь прошлый год было перегружено 99 млн тонн. Достиг прошлогодней отметки и показатель перевалки импортных грузов. За 11 месяцев украинские порты перевалили более 23,7 млн тонн импорта. Транзитные перевозки за 11 месяцев 2019-го сравнялись с показателями 12 месяцев прошлого года: перевезено 10,2 млн тонн, почти столько же, как и за весь 2018 год.

Четыре порта-лидера по объемам перевалки в Украине на месяц раньше превысили собственные показатели всего 2018 года:

порт "Южный" за январь-ноябрь перевалил более 48,5 тонн. Это на 26% больше чем за 11 месяцев прошлого года и на 5,8 тонн больше годовой перевалки в 2018 году;

порт "Николаев" демонстрирует рост на 16,5% или 30,2 млн тонн по сравнению с 11 месяцами прошлого года и превысил показатель всего 2018 года;

порт "Черноморск" также уже превысил показатель перевалки прошлого года. За 11 месяцев в порту перегружено 23,6 млн тонн (+22% к аналогичному периоду 2018 года);

Одесский морской порт превысил прошлогоднюю перевалку более чем 1,3 млн тонн. За 11 месяцев в порту перегружено более 23 млн тонн (+18% к 11 месяцам 2018 года).

С начала года морские порты Украины обработали 10 747 судов, это на 1,5% больше чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего судов обработано в Николаевском порту – 1628 (+4,2%), Черноморском – 1534 (+19,2%), Одесском – 1318 (+11,1%) и "Южном" – 944 (+5,9%).

С начала года выросло количество и перевозки пассажиров. За 11 месяцев перевезено 537 785 пассажиров (+64% к аналогичному периоду прошлого года), это почти на 23 тыс. пассажиров больше чем за весь 2018 год.

Как отмечается в сообщении, в течении 11 месяцев сохраняется тенденция улучшения условий судоходства по Днепру. Благодаря проведенным АМПУ дноуглубительным работам на реке, загруженность судов на Днепре увеличилась в 1,8 раза – с 520 до 960 тонн за 1 рейс. Это позволило обеспечить увеличение объемов перевозки грузов почти на 20% до 10,8 млн тонн, а количество судопроходов уменьшилось до 1 056, что на 29% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Почти на 71% (+4,4 млн тонн) увеличились перевозки зерновых и на 27,3% (+1,5 млн тонн) – металлопродукции.