БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
12.12.19 11:19

ГАСИ проведет более 3,5 тысяч проверок в 2020 году

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) опубликовала годовой план мероприятий госконтроля на 2020 год, согласно которому будет проведено более 3,5 тыс. проверок соблюдения требований градостроительного законодательства.

строительство,недвижимость,стройка,кран,краны,новострой

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Госархстройинспекция начала опубликовывать информацию на инспекционном портале в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между ГАСИ и Офисом эффективного регулирования. Это необходимый шаг к открытости органа, а также для перехода на риско-ориентированный подход", – заявил и.о. главы ведомства Александр Строкач.

Проверки будут касаться соблюдения требований градостроительного законодательства во время подготовительных и строительных работ, а также лицензионных условий хозяйственной деятельности на объектах со средним или значительным классом последствий, уточнили в ГАСИ.

Информация о запланированных проверках и их результатах также содержится на онлайн-платформе "Прозрачная ГАСИ".

Согласно сообщению, открытость информации о проверках позволит предотвратить возможные злоупотребления властью со стороны должностных лиц, а также контролировать правомерность действий ГАСИ.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100