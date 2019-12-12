ГАСИ проведет более 3,5 тысяч проверок в 2020 году

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Госархстройинспекция начала опубликовывать информацию на инспекционном портале в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между ГАСИ и Офисом эффективного регулирования. Это необходимый шаг к открытости органа, а также для перехода на риско-ориентированный подход", – заявил и.о. главы ведомства Александр Строкач.

Проверки будут касаться соблюдения требований градостроительного законодательства во время подготовительных и строительных работ, а также лицензионных условий хозяйственной деятельности на объектах со средним или значительным классом последствий, уточнили в ГАСИ.

Информация о запланированных проверках и их результатах также содержится на онлайн-платформе "Прозрачная ГАСИ".

Согласно сообщению, открытость информации о проверках позволит предотвратить возможные злоупотребления властью со стороны должностных лиц, а также контролировать правомерность действий ГАСИ.