Партнер по бизнесу Медведчука из Беларуси стал поставщиком угля в Украину, – СМИ

Об этом со ссылкой на российское информационное агентство РБК сообщает БизнесЦензор.

NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России в Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.

Это следует из данных об объеме квот, которые Минэкономразвития согласовывает с грузоотправителями. Копию списка российскому изданию предоставил источник, близкий к одной из российских угольных компаний, и подтвердил источник в другой.

В списке квот на ноябрь, копия которого также есть у издания, NT Marine не фигурировала, а квоты на поставки угля и кокса небольшими объемами были распределены между российскими производителями, включая "Кузбассразрезуголь" Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова.

По данным эстонского реестра, владельцем NT Marine является Алексей Чулец, который вместе с российским партнером владел Северным портом Палдиски в Эстонии. Согласно базе данных СПАРК, у NT Marine есть российская "дочка" "Юларус", которая занимается торговлей топливом.

NT Marine занимается перевозкой нефти и угля в Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили 3 источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ.

Это подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина" Михаил Волынец.

Источник в одной из крупных российских угольных компаний сообщил, что контракт на поставку угля она заключила не с NT Marine, а с другой компанией Воробья, "Интерсервисом", которая является крупнейшим частным нефтетрейдером в Беларуси.

"РЖД выполняет заявки на перевозку угля в основном только этой компании — NT Marine AS. Она связана с интересами Николая Воробья, белорусского олигарха", — заявил Волынец, по данным которого Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком.

По его словам, NT Marine будет поставлять в Украину около 500 тыс. т угля разных марок, включая антрацит, в месяц. "Зарабатывать она будет так: цена тонны угля на станции потребителя плюс $10", — пояснил Волынец.

По данным списка квот на ноябрь и декабрь, Россия поставляет на предприятия Украины 1,2–1,3 млн т угля и кокса в месяц. При текущих ценах на уголь ($85–100 за т) выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить $50 млн, а доналоговая прибыль EBITDA — $5–8 млн при 10–15% рентабельности, подсчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Николаю Воробью в Беларуси принадлежит крупнейший частный нефтетрейдер "Интерсервис". По данным местных СМИ, его партнер по бизнесу —Виктор Медведчук, который является кумом президента Владимира Путина.

"Интерсервис" в 2016 году поставлял на Украину из Беларуси дизель российского производства. Входящий в "Интерсервис" Нефтебитумный завод в начале 2019 года приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе "Прикарпатзападтранс", который ранее принадлежал "Транснефти".

"Мы намерены предоставлять услуги по транспортировке нефтепродуктов из экспортного ресурса белорусских НПЗ, и в первую очередь Мозырского НПЗ, который имеет непосредственный выход в трубопроводную систему с возможностью дальнейшей транспортировки в системе "Прикарпатзападтранс", а это поставки в Украину и возможность транзита в другие страны Европы", — говорил Воробей в интервью белорусскому изданию Tut.by.

Нефтебитумный завод в прошлом году участвовал в приватизации одной из крупнейших на Украине энергогенерирующих компаний "Центрэнерго", в которую входит три ТЭС, но конкурс в итоге признали несостоявшимся. Воробью также принадлежат логистический оператор "Бремино групп", Абсолют Банк, недвижимость и охотничье хозяйство в Белоруссии. Он занимает 17-ю строчку в списке самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси за 2018 год.