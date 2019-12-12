СБУ провела обыски в "Энергоатоме" по делу закупки оборудования по завышенным ценам

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины сообщает БизнесЦензор.

"В ГП "Энергоатом" проведен ряд обысков для проверки факта закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам", - сообщает ГПУ.

По версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн. грн, предварительно приобретя их у производителей по цене в 4 раза меньше.

С целью искусственного завышения стоимости продукции было изготовлены псевдодоговоры купли-продажи, бухгалтерская и налоговая отчетность, использовано цепь предприятий "транзитеров".

Сейчас принимаются неотложные меры для скорейшего привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба государству. Досудебное расследование продолжается.