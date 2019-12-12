БизнесЦензор

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12.12.19 10:15

Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа превысили рекордные 108 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 12 декабря увеличился на 2,34 млрд грн (2,2%) – до 108,4 млрд грн, украинских банков – на 1,4 млрд грн (на 0,43%) – до 328,17 млрд грн.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц и юрлиц изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 3,86 млрд грн (на 0,48%) – до 809,66 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 10 декабря привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 4,38 млрд грн, значительно снизив ставки по ним.

В частности,  четырехлетние облигации были размещены на 3,01 млрд грн при спросе 11,36 млрд грн, что позволило снизить ставку по ним до 11,67%.

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