Фонд госимущества сменил своих представителей в пяти облэнерго

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На прошлой неделе заменили наблюдательный совет Одесского припортового завода, наблюдательные советы Харьков-Черкассы-Запорожье-Хмельницкий-Николаев - облэнерго, Турбоатома, ЧАО Президент Отель", – сообщил он.

Согласно информации на сайте компаний, членами набсовета "Черкассыоблэнерго" стали Игнатовский, Мартынюк и Беспалов, "Николаевоблэнерго" – Игнатовский и Мартынюк, "Запорожьеоблэнерго" и "Харьковоблэнерго" – Игнатовский и Беспалов.

Соответствующие приказы датированы с 5 по 9 декабря 2019 года.

Игнатовский до назначения в октябре 2019 года заместителем главы Фонда с ноября 2018 занимал должность директора юридического департамента ООО "МЕС инвест Украина", с сентября 2015 по ноябрь 2018 года был директором юрдепартамента ООО "Мрия Трейдинг", до этого – помощником адвоката адвокатского объединения ЭЛСИ ЭФ и замдиректора ООО "Юридическая Группа ЭЛСИ ЭФ".

Мартынюк осенью 2019 года стал внештатным советником главы ФГИ, а до этого с 2018 года был директором по сотрудничеству с органами власти ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", а с 2015 по 2018 года – главным юрисконсультом этой компании. С 2014 по 2015 год занимал должность начальника управления судебной работы НАК "Нафтогаз Украины", а в 2014 – главы Малинской районной государственной администрации.

Беспалов до назначения внештатным советником председателя ФГИ являлся советником генерального директора АО "Николаевоблэнерго", до этого – его первым замом, а еще раньше – первым замом главы правления ПАО.

Новоназначенные члены набсоветов Николаев-, Харьков- и Запорожьеоблэнерго сменили на этих должностях бывшего главу юрдепартамента ФГИ Анну Матис и главу департамента внутреннего контроля ФГИ Евгения Босенко.

Членами набсовета Черкассыоблэнерго от государства были Матис, а также сотрудники ФГИ Андрей Сачивко и Людмила Есипенко.

Кроме того, по информации на сайте Хмельницкоблэнерго, новыми членами наблюдательного совета общества согласно октябрьскому приказу Фонда №1053 стали начальник отдела корпоративного управления госсобственностью ФГИ Ирина Холоднова и заместитель начальника отдела обеспечения деятельности органов управления хозобществ Фонда Павлюк Наталья. Они сменили на этих должностях Виталия Денисенко и Дмитрия Попова, на момент назначения в набсовет Хмельницкоблэнерго также работавших в Фонде.