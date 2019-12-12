Цены на нефть растут на фоне повышения запасов в США

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $63,99 за баррель, что на $0,27 (0,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы подешевели на $0,62 (0,96%), до $63,72 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром подорожал на $0,1 (0,17%) - до $58,86 за баррель. К закрытию рынка в среду цена контракта составила $58,76 за баррель, снизившись на $0,48 (0,81%) по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей, бензина - на 5,405 млн баррелей и дистиллятов - на 4,118 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.

Опубликованные днем ранее данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,41 млн баррелей.

Нефтяной рынок слабо отреагировал на решение Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря.

Тем временем участники рынка продолжают следить за ходом торговых переговоров Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

По сообщениям СМИ, Пекин рассчитывает на отсрочку Вашингтоном введения пошлин на товары китайского экспорта, запланированного на 15 декабря.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, однако, не подтвердил эту информацию, заявив, что возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня".