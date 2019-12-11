Центры обслуживания "Харьковгаза" принимают по 1 тысяче клиентов в день

Как сообщает пресс-служба компании, в центрах обслуживания клиентов потребители могут заключить договор на техническое обслуживание домовых сетей, заказать установку газового оборудования, счетчика, газификацию жилья, изготовление технических условий, проектной документации и получить другие услуги, передает БизнесЦензор.

"В прошлом году в Харьковской области был открыт первый современный центр обслуживания клиентов АО "Харьковгаз". Этот ЦОК расположен в г. Чугуев и работает по отдельному, удобному для потребителей графику. В настоящее время проводится активная подготовка к открытию аналогичных центров в г. Дергачи и Купянск", – отметила начальник управления клиентского сервиса АО "Харьковгаз" Ирина Манько.

В компании подчеркивают, что, несмотря на сложное финансовое положение предприятия, спровоцированное НКРЭКУ, "Харьковгаз" делает все возможное для совершенствования сервисного обслуживания и простоты получения необходимой информации клиентами компании.

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Прием клиентов АО "Харьковгаз" специалистами центров обслуживания проводится в 36 населенных пунктах Харьковской области. Центры обслуживания клиентов работают пять дней в неделю, с понедельника по пятницу. Сейчас отдельный график работы только у сервисного центра в г. Чугуев. Там получить консультацию специалистов возможно со вторника по субботу. Выходные дни в ЦОК Чугуев: воскресенье и понедельник. Около 60% вопросов потребителей при обращениях в ЦОК касаются замены счетчика, газового оборудования, сверки объемов использованного природного газа.

Подробно ознакомиться с адресами приема и графиком работы центров обслуживания можно на сайте "Харьковгаза".

В компании отмечают, что рдновременно с открытием новых, современных ЦОК расширяется перечень онлайн сервисов доступных для потребителей газа. Например, в личном кабинете на сайт 104.ua. почти 160 тыс. клиентов АО "Харьковгаз" решают вопросы без визитов в газовую компанию и в удобное для себя время.