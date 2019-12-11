Застройщик через суд увеличил этажность домов возле Кирилловской церкви в 3 раза

Об этом свидетельствует решение Окружного админсуда Киева (судья Павел Григорьевич) от 19 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд увеличил предельную высоту зданий с 27 м до 73,5 м. То есть, вместо пяти 9-этажек застройщик сможет построить 25-этажки.

Кроме того, суд исключил абзацы, в которых указывалось, что окончательную высоту нужно определить с учетом охранного законодательства по согласованию с Минкультуры, проектную документацию необходимо предоставить на рассмотрение научно-методического совета Минкульта, получить заключение органа охраны культурного наследия, а также до начала проектирования целевое назначение участка привести в соответствие с намерениями застройки.

Суд пришел к выводу, что участок площадью 0,41 га по ул. Петропавловская, 22-24, на котором запланировано строительство, не входит в пределы Центральной планировочной зоны Киева, поэтому на него не распространяется ограничение высоты не выше 27 м.

Кроме того, не получив от Киевсовета доказательств существования распорядительного документа органа местного самоуправления или его исполнительного органа об отнесении ул. Петропавловская, 22-24 к историческому ареалу, зоне регулирования застройки III категории или охранной (буферной) зоне памятника национального значения – Кирилловской церкви, суд пришел к выводу, что участок застройки не входит в охранную зону.

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ООО "Стривер Девелопмент" использует участок 0,41 га по ул. Петропавловской, 22-24 с марта 2019 года на основании договора суперфиции. Владельцем участка является ООО "Групбудинвест". Часть этого участка – 0,18 га – Киевсовет в 2018-2019 годах разрешил приватизировать физлицам для обслуживания жилых домов (участки получили в собственность Дмитрий Андреев и Николай и Татьяна Кононенко.

17 мая Департамент градостроительства КГГА выдал "Стривер Девелопмент" градостроительные условия и ограничения (Муо) на строительство жилого комплекса.

ООО "Стривер Девелопмент" было создано в феврале 2019 года. Учредителями компании являются Дмитрий Андреев из Киева и Дмитрий Визельман, гражданин Великобритании, который проживает в Монако.

Дмитрий Визельман с пропиской в ​​г. Черкаси также значится конечным бенефициарным владельцем ООО "Бора", которое в 2018 году получило градостроительные условия и ограничения на застройку участка площадью 2,79 га по ул. Н. Амосова для строительства жилого комплекса.

"Бора" передала этот участок в субаренду компании "Дайтона Групп", связанной с руководителем днепропетровской организации партии "УКРОП" Геннадием Корбаном. Киевляне уже более полугода активно протестуют против этой скандальной застройки в Протасовом Яру, за что получают угрозы.

Как сообщалсоь, что 7 октября Окружной админсуд Киева обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА внести изменения в градостроительные условия и ограничений для проектирования 32-этажного ЖК Tourbillon в Протасовом Яру, увеличив максимально допустимую высоту объекта с 73,5 м до 100 м.

ООО "Групбудинвест" 30 октября этого года основали Ирина Соболевская и ООО "Стривер Инвест" Николая Кононенко. Руководителем компании является Юрий Филатов.

До апреля 2019 года соучредителем ООО "Стривер Инвест" был также Дмитрий Визельман. Кононенко и Визельман сейчас являются соучредителями ООО "НП Строй".

https://biz.censor.net.ua/news/3154223/skandalnyyi_sud_otmenil_ogranichenie_vysotnosti_zastroyiki_v_protasovom_yaru