В местные бюджеты с начала года поступило 242 миллиарда, – ГНС

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, передает БизнесЦензор.

В частности, годовые объемы поступлений налога на прибыль, утвержденные местными советами, за январь-ноябрь уже перевыполнены и составили 401,4 млн грн. При утвержденных на год 9,565 млрд грн плательщики перечислили 9,967 млрд грн этого налога. При этом в декабре ожидаются поступления налога на прибыль в сумме 62,8 млн грн.

Аналогичная динамика наблюдается и по единому налогу, которого за 11 месяцев уплачено 103,8% от прогноза на год (28,7 млрд грн против 27,7 млрд грн). В декабре местные бюджеты должны получить от единого налога еще 1,1 млрд грн.

"По местным налогам годовой план выполнен за 11 месяцев. То есть уже на 1 декабря налоговая служба собрала даже больше средств, чем местные советы ожидали получить за весь год. В декабре мы сохраним эту тенденцию. И это не просто цифры, это существенный дополнительный ресурс, который местная власть может потратить на развитие общины, отремонтировать больше дорог, быстрее достроить детский сад или школу, решить много других важных для людей вопросов. Финансовое укрепление местных общин – реальный результат реформы децентрализации. И налоговая служба готова способствовать ускорению этого процесса. Работы в этом направлении от нас ожидает и премьер-министр, и президент", – прокомментировал статистику председатель ГНС Сергей Верланов.