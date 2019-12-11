Нацбанк изменил правила публикации официального курса гривни

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №148 от 10 декабря и вступают в силу 27 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Для ускорения расчета и обнародования официального курса гривни Национальный банк будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg", – сказано в сообщении.

Сейчас для этого используются данные с сайтов других центральных банков, которые публикуются с определенным лагом и не позволяют публиковать официальный курс гривни ко всем валютам быстрее.

Как отмечают в НБУ, под котировкой BFIX понимается значение средневзвешенных курсовых/ценовых котировок BGN (Bloomberg Generic Price) иностранных валют/банковских металлов на рынке спот к доллару США, которые ежедневно рассчитываются торгово-информационной системой Bloomberg по состоянию на 15:30 по киевскому времени.

Котировки BFIX являются международно признанными бенчмарками валютного рынка, и соответствуют, в частности, принципам для финансовых индикаторов, которые разрабатываются Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Также для более простого представления и использования официальный курс гривни будет рассчитываться не по сто, а за одну единицу иностранной валюты, то есть в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря).

Кроме этого, Национальный банк формализовал принципы формирования перечня валют, к которым рассчитывается официальный курс гривни, и учетной цены банковских металлов.

В частности, на ежедневной основные официальный курс гривни будет рассчитываться к валютам, входящим в первую группу Классификатора иностранных валют, а также валютам, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. Сегодня таких валют 35.

Официальный курс к другим иностранным валютам будет публиковаться ежемесячно. На ежедневной основе будет опубликована учетная цена банковских металлов, входящих в первую группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий). Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.