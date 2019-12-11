СБУ занялась незаконной продажей корпусов завода "Большевик", – глава ФГИ

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В конце прошлой недели вместе с СБУ и Киевской прокуратурой пришли на завод "Большевик", где недавно была похищена часть госимущества – несколько корпусов, вопреки запрету, "проданы" через площадку СЕТАМ. Директора сменили. Проводятся следственные действия", – сообщил Сенниченко.

Как сообщалось, на аукцион 7 октября 2019 года были выставлены нежилые помещения завода общей площадью 6,4 тыс. кв. м, в том числе два цеха (№14 и №10) площадью 2,35 тыс. кв. м. и 2,15 тыс. кв. м, западная проходная (1 тыс. кв. м), склад двигателей (474,8 кв.м.) и кислородная газовая станция (392,5 кв. м), расположенные по адресу просп. Победы ,49/2, в Киеве.

Лот продан за 23,54 млн грн. При этом глава ФГИ отмечал, что на торги был выставлен корпус, "который подходит под ТРЦ".

Находящийся в госсобственности "Большевик" основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 году получило название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик", которое в 1994 году стало ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода были созданы шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018 года переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время в нескольких цехах завод, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Кроме того, сдает помещения в аренду.

В последние пять лет заводом руководил Роман Белоскурский. Согласно отчету предприятия в НКЦБФР, на 1 июля 2019 года на нем работает 331 человек.

В январе-июне 2019 года ПКМЗ сократил чистый доход на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года – до 48,8 млн грн, убыток составил 8,9 млн грн против 10,9 млн грн.