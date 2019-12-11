Зеленский направил 200 миллионов из президентского фонда на строительство "Охматдета"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Документ перераспределяет средства в размере 200 млн грн из Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта на расходы по бюджетной программе Министерства здравоохранения "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", – сказано в сообщении.

Как отмечает пресс-служба главы государства, закон был инициирован президентом, он даст возможность ускорить достройку детской больницы "Охматдет" на 4-5 месяцев и запустить новый корпус уже в следующем году.

Напомним, первая часть нового корпуса "Охматдета" была открыта в апреле этого года.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №2505 в целом 6 декабря.

Генподрядчиком строительства "Охматдета" с августа 2016 года является фирма "Риола-модуль Лтд", когда изначально выиграла подряд на 213,4 млн грн. Впоследствии в 2016-2017 годах с ней по неконкурентной переговорной процедуре заключили три соглашения о проведении дополнительных работ на сумму 332,05 млн грн, которая в итоге превысила стоимость первоначального тендера. В декабре 2018 года фирма получила без тендера подряд еще на 65,71 млн грн.

В 2018 году "Риола-модуль Лтд" также выиграла новые открытые торги ГП "Укрмедпроектбуд" на достройку "Охматдета" за 1,36 млрд грн.

Вышгородская "Риола-модуль Лтд" с уставным капиталом 375 грн принадлежит франковцу Владимиру Духовичу, который ранее был партнером по ООО "НПО "Стальконструкция" Романа Абрамовского – бывшего заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ. С октября Абрамовский назначен заместителем министра энергетики и окружающей среды.