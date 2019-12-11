ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса и предложения нефти в 2020 году

Об этом говорится в декабрьском докладе ОПЕК, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Также организация сохранила прогноз роста спроса в 2019 году - на 0,98 млн баррелей в сутки до 99,80 млн баррелей в сутки.

Прогноз предложения из стран не-ОПЕК в 2020 году остался неизменным по сравнению с предыдущей оценкой ОПЕК - рост на 2,17 млн баррелей в день до в среднем 66,46 млн баррелей в день.

Рост предложения нефти из стран не-ОПЕК в 2019 году составит 1,82 млн баррелей в сутки до 64,30 млн баррелей в сутки, что соответствует предыдущему прогнозу ОПЕК.

ОПЕК не приводит оценки изменения собственной добычи нефти в 2019 и 2020 годах, но отмечает, что в ноябре добыча стран картеля снизилась на 193 тыс. баррелей в сутки - до 29,55 млн баррелей в сутки.

В результате общее предложение на рынке нефти в ноябре выросло на 0,41 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем до в среднем 99,78 млн баррелей в сутки.