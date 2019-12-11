ФГИ полностью сменил своих представителей в набсовете "Турбоатома"

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее уведомление от ФГИ "Турбоатом" получил 10 декабря с копией приказа от 29 ноября о замене членов набсовета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В состав НС, помимо Парфененко, введены замглавы ФГИ Сергей Игнатовский, начальник управления госсобственностью Наталья Харина, внештатный советник главы ФГИ Юрий Мартынюк (последнее место работы – директор по сотрудничеству с органами власти ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог").

При этом ФГИ отозвало из состава набсовета своих представителей, введенных в его состав в августе текущего года на замену предыдущим: Елену Короткую, Елену Бирюкову, Анну Маттис и Сергея Розумного.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году – до 764,235 млн грн, чистый доход на 10%, до 2 млрд 615,4 млн грн.

По состоянию на третий квартал 2019 года государству в лице ФГИ Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.

В состав НС "Турбоатома", помимо представителей ФГИ, входит один представитель ПЗНВИФ "Седьмой".