IATA ухудшила прогноз прибыли авиакомпаний из-за торговых войн

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

При этом IATA ожидает умеренного восстановления показателей в 2020 году.

Согласно новому прогнозу организации, чистая прибыль авиакомпаний мира в 2019 году составит $25,9 млрд, снизившись на 5,1% по сравнению с 2018 годом. Июньский прогноз предусматривал показатель на уровне $28 млрд.

Прогноз выручки на текущий год был снижен до $838 млрд с $899 млрд. В 2020 году ожидается восстановление до $872 млрд.

Торговые войны сильнее всего сказались на грузоперевозках. IATA ожидает сокращения спроса на фрахт на 3,3%, максимальными темпами с 2009 года, и падения выручки на 8% в годовом исчислении.

По оценке организации, рост мировой торговли в 2019 году составит всего 0,9%. В июне ожидался подъем на 2,5%. В 2020 году IATA прогнозирует восстановление темпов роста до 3,3%.

"В торговых войнах нет победителей", - сказал генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

По его словам, другими негативными факторами стали замедление роста, Brexit и социальные волнения.