БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
11.12.19 17:11

Фонд гарантирования завершил ликвидацию "ЮСБ Банка"

В Единый государственный реестр 12 декабря внесена запись о прекращения ПАО "Юнион Стандарт Банк" ("ЮСБ Банк") как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

банк,закрыт

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "ЮСБ Банк" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, действия должностных лиц ПАО "ЮСБ Банк" ("Юнион Стандарт Банк") нанесли финучреждению ущерб почти на 700 млн грн и привели к наступлению неплатежеспособности банка.

"Фактически "выведенных" средств, хватило бы для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме: общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 525,4 млн грн", – отмечали в Фонде.

Напомним, правление НБУ в октябре 2015 года отнесло "ЮСБ Банк" к категории неплатежеспособных за махинации с наличными средствами в отделениях банка.

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов "ЮСБ Банк" занимал 77 место (799,4 млн грн) среди 127 действовавших в стране банков.

По состоянию на 11 июня 2015 года, конечными акционерами банка было указано 27 физических лиц, ни одному из которых не принадлежало более 10% акций финучреждения.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100