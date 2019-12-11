ОПЗ возобновит продажу карбамида и объявит новый конкурс на поставку газа

Об этом сообщил Фонд госимущества, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новый наблюдательный совет совместно с менеджментом ОПЗ провел переговоры с поставщиком газа, в ходе которых стороны достигли значительно лучших условий для завода по текущему контракту. Также повышена цена на переработку по давальческому контракту", – сказано в сообщении.

Согласно ему, глава ФГИ Дмитрий Сенниченко поручил набсовету ОПЗ не позднее середины января 2020 года объявить открытый конкурс на поставщика газа для предприятия.

Сенниченко также указал, что подготовка к приватизации ОПЗ продолжается согласно графику.

Как сообщалось, в начале ноября ФГИ назначил новым главой набсовета ОПЗ заместителя главы ФГИ Сергея Игнатовского, который до прихода в приватизационное ведомство занимал пост директора юридического департамента ООО "МЕС инвест Украина", ООО "Мрия Трейдинг".

В конце ноября ФГИ прекратил полномочия еще двух членов набсовета ОПЗ – Евгения Босенко и Татьяны Кузуб – и назначил вместо них двух внештатных советников главы Фонда – Владислава Войтенко и Игоря Рубана.

Новоназначенный Войтенко в период с 2010 по 2017 годы был директором по закупкам и оптовым продажам ООО "Вог ритейл" (управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом WOG). С 2017 года осуществляет консалтинговую деятельность (основатель и руководящий партнер ЧП "Войтенко В.С.").

Рубан с апреля 2013 по июль 2014 года занимал должность директора нефтегазового департамента Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. С декабря 2015 года и по настоящее время – советник генерального директора ПАО "Укртранснафта".

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

ФГИ анонсировал очередную попытку продажи ОПЗ на приватизационном конкурсе в 2020 году.