Кабмин изменил порядок уничтожения конфискованного алкоголя и сигарет

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор.

"В связи с непрозрачным порядком уничтожения конфискованных подакцизных товаров такие товары попадали на рынок повторно. Это подвергало опасности потребителей и приводило к недополучению доходов в государственный бюджет. Отныне такие товары будут уничтожаться предприятиями, отобранные в соответствии с законом Украины "О публичных закупках", кроме небольших по объему партий, которые могут уничтожаться соответствующими комиссиями самостоятельно. В то же время представителям бизнеса предоставляется право присутствовать при уничтожении этих товаров", – сообщил Малюська.

По словам министра, еще одна новация – это введение видеосъемки процесса уничтожения конфиската. Ожидается, что пнализ материалов видеофиксации позволит выявлять признаки нарушений со стороны должностных лиц, а также представителей организаций, осуществляющих уничтожение конфискованных подакцизных товаров.

Также постановлением предусматривается, что оборудование и другие предметы, которые были использованы для незаконного изготовления подакцизных товаров (кроме оборудования для промышленного производства спирта этилового и алкогольных напитков), подлежат уничтожению. Зато оборудование для промышленного производства спирта этилового и алкогольных напитков будет передано на реализацию.

"Благодаря принятому постановлению решения о конфискации подакцизных товаров будут выполняться своевременно и в полном объеме. Конфискованные подакцизные товары не будут попадать повторно на рынок через различные схемы или несогласованность действующих нормативно-правовых актов. Оборудование и другие предметы, которые использовались для незаконного изготовления подакцизных товаров, будут уничтожаться. Уверен, это позволит значительно уменьшить объем незаконно изготовленных алкогольных напитков и табачных изделий", – подчеркнул глава ведомства.