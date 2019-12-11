Зеленский назначил нового главу комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №896/2019 от 11 декабря обнародован на официальном сайте главы государства.

Документом новому главе Комиссии поручено в двухнедельный срок представить предложения по ее персональному составу.

Президент также внес изменения в Положение о Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, установив кворум для принятия решений на заседании Комиссии, а также обновив ее персональный состав.

Александр Полищук был назначен заместителем министра обороны 23 октября. До этого он был экспертом организации "Майдан иностранных дел".

После завершения военной службы в 2010 году работал на должности заместителя директора Департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны.

С июня 2012 года по июль 2013 года работал в аппарате Совета национальной безопасности и обороны на должности государственного эксперта, а с апреля 2014 по октябрь 2017 года - на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.

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Как сообщалось, 29 ноября президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Сам Кривонос обвинил руководителя ведомства Алексея Данилова в своем увольнении с двух должностей. По словам Кривоноса, его увольнение свидетельствует о нежелании определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", "как раз когда мы уже вышли на финиш".

Кривонос был назначен главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля в апреле экс-президентом Петром Порошенко.

С ноября 2014 года Сергей Кривонос – начальник Управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с 5 января 2016 года – первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.

Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но 6 марта снял свою кандидатуру после встречи с Петром Порошенко.