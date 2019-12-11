Зеленский сократил предельный штат Госуправления делами на 10 человек

Соответствующий указ №895/2019 от 11 декабря опубликован на сайте президента, передает БизнесЦензор.

"Утвердить предельную численность сотрудников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - закреплено документом.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также у признает утратившим силу положение указа №288 "Вопросы Государственного управления делами" от 2012 года, согласно которому предельная численность сотрудников Госуправления устанавливалась на уровне 165 человек.