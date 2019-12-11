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11.12.19 21:14

Зеленский сократил предельный штат Госуправления делами на 10 человек

Президент Украины Владимир Зеленский сократил предельную численность сотрудников Государственного управления делами на 10 человек.

Зеленский сократил предельный штат Госуправления делами на 10 человек

Соответствующий указ №895/2019 от 11 декабря опубликован на сайте президента, передает БизнесЦензор.

"Утвердить предельную численность сотрудников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - закреплено документом.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также у признает утратившим силу положение указа №288 "Вопросы Государственного управления делами" от 2012 года, согласно которому предельная численность сотрудников Госуправления устанавливалась на уровне 165 человек.

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