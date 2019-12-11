"Укртрансгаз" увеличил уставный капитал нового оператора ГТС до 3,8 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

"Также в уставный фонд нового оператора ГТС внесены активы "Укртрансгаза", необходимые для оказания услуг по транспортировке газа. Соответствующее решение отражено в едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований на этой неделе", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что увеличение уставного капитала предусмотрено постановлением Кабинета министров №840 "Об отделении деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы".

Постановлением было поручено принять меры по увеличению уставного капитала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" с целью обеспечения возможности выполнения обществом функций оператора газотранспортной системы путем отчуждения АО "Укртрансгаз" собственных необоротных и оборотных материальных активов, используемых в процессе транспортировки природного газа магистральными трубопроводами.

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Как сообщалось, 9 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа", который был последним их необходимых законов для завершения анбандлинга.

Напомним, Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами.