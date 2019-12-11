Зеленский утвердил отмену монополии на производство спирта

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта №2300 на сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению, документ возвращен с подписью президента 11 декабря.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий закон во втором чтении 3 декабря.

Законом отменена государственная монополия на производство спирта с 1 января 2020 года, а деятельность по производству спирта разрешена субъектам хозяйствования любой формы собственности при условии получения соответствующей лицензии. Также отменены ограничения на экспорта спирта из Украины.

При этом предусмотрены ограничения на импорт спирта – до 2024 года право ввозить спирт этиловый будут иметь только государственными предприятиями (организациями), специально уполномоченными на это Кабинетом министров.

В этой связи до 1 января 2024 года производство алкогольных напитков для реализации на территории Украины будет осуществляется исключительно из украинского спирта.

Кроме того, с 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству этилового спирта.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 июля 2020 года.

По оценке Минэкономики, приватизацию заводов ГП "Укрспирта" планируется завершить до 1 июля 2021 года, поступления от продажи оцениваются в 2-3 млрд грн.