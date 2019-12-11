Авиаремонтные предприятия "Укроборонпрома" досрочно выполнили госзаказ

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.

Были отремонтированы и дооборудованы: Ан-26, Су-27, Миг-29, Су-24, Ил-76 МД, Л-39, Ми-14, Ми-8 МТ.

В рамках выполнения гособоронзаказа модернизировали самолеты типа Су-27 до уровня Су-1М 27, Су-25 до уровня Су-25 М1, Миг-29 до уровня Миг-29 МУ1, Л-39 до уровня Л-39 1М и выполнили ремонт авиадвигателей.

"Мы активно работали над тем чтобы ГОЗ 2019 о проведении авиаремонтных работ был выполнен вовремя. Имеем оптимистичный дальнейший прогноз. Также будем наращивать дальнейший потенциал", – заявил заместитель генерального директора по авиа- и ракетостроению Руслан Корж.

Сейчас идет активное формирование заказов и планирование работы предприятий на 2020 год. Также продолжается ремонт и восстановление техники, передача которой запланирована на следующий год.