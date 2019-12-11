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11.12.19 17:49

Авиаремонтные предприятия "Укроборонпрома" досрочно выполнили госзаказ

Предприятия госконцерна "Укроборонпром" уже передали государственным заказчикам всю авиационную технику, ремонт которой был предусмотрен заказами 2019 года.

Авиаремонтные предприятия "Укроборонпрома" досрочно выполнили госзаказ

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.

Были отремонтированы и дооборудованы: Ан-26, Су-27, Миг-29, Су-24, Ил-76 МД, Л-39, Ми-14, Ми-8 МТ.

В рамках выполнения гособоронзаказа модернизировали самолеты типа Су-27 до уровня Су-1М 27, Су-25 до уровня Су-25 М1, Миг-29 до уровня Миг-29 МУ1, Л-39 до уровня Л-39 1М и выполнили ремонт авиадвигателей.

"Мы активно работали над тем чтобы ГОЗ 2019 о проведении авиаремонтных работ был выполнен вовремя. Имеем оптимистичный дальнейший прогноз. Также будем наращивать дальнейший потенциал", – заявил заместитель генерального директора по авиа- и ракетостроению Руслан Корж.

Сейчас идет активное формирование заказов и планирование работы предприятий на 2020 год. Также продолжается ремонт и восстановление техники, передача которой запланирована на следующий год.

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