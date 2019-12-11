Кабмин объявил конкурсы на глав 8 госслужб

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению Гончаренко в Telegram-канале, Кабмин объявил конкурс на главу Национальной службы здоровья, Государственной службы по вопросам труда, Государственного агентства по вопросам искусств, Государственного агентства по вопросам образования в сфере искусства, Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества, Государственного агентства спорта, Государственного агентства развития туризма, Государственной инспекции культурного наследия.