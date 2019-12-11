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11.12.19 15:06

Кабмин объявил конкурсы на глав 8 госслужб

Кабинет министров Украины объявил конкурсы на руководство восьми государственных служб.

кабмин

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению Гончаренко в Telegram-канале, Кабмин объявил конкурс на главу Национальной службы здоровья, Государственной службы по вопросам труда, Государственного агентства по вопросам искусств, Государственного агентства по вопросам образования в сфере искусства, Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества, Государственного агентства спорта, Государственного агентства развития туризма, Государственной инспекции культурного наследия.

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