Минцифры запустило тестирование водительских прав в смартфоне

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Указанные услуги реализованы на основе мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія".

"Первые услуги, которые будут доступны в этом приложении, – это возможность использовать электронные водительские права и электронный техпаспорт в жизни при помощи приложения. Будет также возможность общаться с государством при помощи мессенджеров: задавать вопросы, получать ответы более современными методами. Это только первый шаг, параллельно работаем над следующими услугами", – заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на брифинге по итогам заседания Кабмина 11 декабря.

По словам министра, приложение было разработано за несколько месяцев при помощи украинской компании EPAM.

"Мы потратили ноль из государственного бюджета и скоро получим приложение на баланс за 1 грн. И это очень хороший сигнал – впервые за историю Украины украинские компании такого масштаба готовы помогать", – подчеркнул Федоров.

Федоров также отметил, что в ходе реализации услуги запуска электронных водительских прав было обнаружено, что из 9,5 млн водительских прав только у 2,5 млн документов "были реальные фото".

"Благодаря нашему сотрудничеству с МВД сделаем так, чтобы корректных данных было до 6 млн. И я думаю, что с каждой новой услугой будут приводиться в порядок государственные реестры", – отметил министр.

По его словам, в бета-тестировании услуги электронных водительских прав примут участие до 20 тыс. водителей.

Как сообщалось, в конце ноября Кабинет министров Украины обнародовал постановление о реализации в 2019-2020 годах экспериментального проекта электронного удостоверения водителя (е-удостоверение) и свидетельства о регистрации транспортного средства (е-свидетельство), которые могут предъявляться полицейским вместо водительских прав и техпаспорта на бланках.