Кабмин изменил правила горячего водоснабжения (обновлено)

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы определили требования к качеству самой услуги – поставке горячей воды, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перечисление стоимости", – заявил премьер.

Также определен порядок оплаты услуги и типовые договоры о ее предоставлении. Кроме того, правила устанавливают порядок взаимоотношений исполнителей и потребителей. Предусмотрено, что исполнитель услуги обеспечивает ее поставку с соответствующим уровнем безопасности, температуры и величины давления. Определен порядок учета воды, обслуживания счетчиков и передачи их показателей, а также унормирован процесс снятия контрольных показателей с приборов учета.

"Теперь горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов Цельсия и не выше 75 градусов Цельсия. Это касается как коллективных потребителей так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты", – уточнили в пресс-службе правительства.

"Мы переходим к системе разных видов договоров, с которыми каждый дом должен определиться, и, в соответствии с выбранным видом договора, будет четкий алгоритм действий - как и к кому обращаться в случае претензий со стороны потребителя к качеству услуг", – уточнила министр развития общин и территорий Алена Бабак на брифинге по итогам заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, принятое решение позволит Кабмину разработать правила перерасчета стоимости всех видов коммунальных услуг в случае предоставления их некачественно или в неполном объеме.

Напомним, сейчас горячее водоснабжение должно соответствовать стандартам предоставления услуг, которые закреплены постановлением Кабмина №630 от 21 июля 2005 года, согласно которому нормативная температура горячей воды в точке разбора должна составлять те же 50-75 градусов по Цельсию.

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