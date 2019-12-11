Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности на станциях ОККО цена дизтоплива опустилась на 20 копеек – до 29,29 грн/л, бензин подешевел на 30 коп. – до 29,19 грн/л за А-92 и 30,19 грн/л за А-95.

В сети WOG цены бензинов снижены на 20 копеек – до 29,29 грн/л за А-92 и 30,29 грн/л за А-95, а стоимость дизтоплива опустилась на 30 коп. – до 29,19 грн/л.

Как сообщалось, розничные сети начали снижать цены на топливо 5 декабря.

За два дня цены на бензины и дизтопливо в сетях ОККО и WOG опустились на 30 копеек за литр. Вслед за ними цены снизили "БРСМ-Нафта", KLO и UPG. По состоянию на утро 11 декабря крупнейшая сеть группы "Приват" на снижение цен не отреагировала.

Ранее Антимонопольный комитетутвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.