Немецко-украинский фонд станет площадкой для программы Зеленского по кредитованию малого бизнеса

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

Сегодня Кабмин передал Немецко-украинский фонд в полное управление Министерству финансов Украины.

"Именно этот Фонд станет площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, которую начат по инициативе президента и правительства. Контролировать его работу будет Национальный банк Украины", - сообщает Кабмин.

Как заявил премьер Алексей Гончарук, решение о передаче Фонда в управление Минфина принято с целью разделения функций управления и осуществления регуляторного надзора за деятельностью Фонда.

"Это позволит избежать конфликта интересов и повысить эффективность использования средств. Специалисты Министерства способны активизировать работу Фонда и предоставить бизнесу страны необходимые средства под реалистичные, полезные и выгодные проекты", - сказал Гончарук.

Учредителями Фонда являются НБУ и правительство в лице Министерства финансов. Ранее 50% уставного капитала Фонда принадлежали Кабинету министров, остальные 50% - Национальному банку Украины.

После принятия депутатами закона о "сплите" НБУ получил полномочия по регулированию и надзору за деятельностью небанковских финансовых учреждений, к которым относится Немецко-украинский фонд, и не может одновременно выступать его владельцем.

Кабмин напоминает, что программа по поддержке малого и микробизнеса заработает с 1 февраля 2020 года.

Она предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых - выдача кредитов до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места, под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн. Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.