Кабмин отменил автоматическое повышение штрафов и платежей вместе с прожиточным минимумом

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное. Отмену этой архаичной советской нормы позволит, наконец, начать настоящую борьбу с бедностью в Украине", - сказал премьер Алексей Гончарук.

Кабмин сообщает, что данный законопроект позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 грн в месяц.

"Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это - важный шаг борьбы с бедностью в Украине", - заявили в Кабмине.