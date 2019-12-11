Кабмин одобрил отмену привязки соцвыплат к прожиточному минимуму (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров сообщает БизнесЦензор.

"Раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное. Отмена этой архаичной советской нормы позволит, наконец, начать настоящую борьбу с бедностью в Украине", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Кабмин сообщает, что данный законопроект позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 грн в месяц.

"Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это – важный шаг борьбы с бедностью в Украине", – отмечается в сообщении.

Как уточнил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук, сейчас государство не может позволить повышать все выплаты, привязанные к прожиточному минимуму.

"Такое количество показателей, такое количество разных сумм привязано к этому институту, что нормально оперировать им государство не может. То есть когда мы хочем фактически сильнее защитить малообеспеченных, мы должны были бы поднять прожиточный минимум, но для государства это стоит абсолютно неадекватные и неподьемные средства, поскольку ты одновременно поднимаешь огромное количество других выплат", – сказал Гончарук.

По словам премьера, этот законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время.

Читайте также: В Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия

Как сообщалось, ранее министр социальной политики Юлия Соколовская заявляла, что инициатива предусматривает "отвязку" более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей прожиточного минимума. При этом пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета.

Заложенный в госбюджет прожиточный минимум в 2020 году составит на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 грн.

В бюджете на 2020 год предусмотрено, что Кабинет министров намерен осуществить решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4 251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения.

Прожиточный минимум в соответствии с законом "О государственных социальных стандартах и ​​государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий.