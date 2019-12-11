Кабмин утвердил меморандум с табачной отраслью о прозрачном регулировании

Об этом Гончаренко написал в телеграмм-канале, передает БизнесЦензор.

"Правительство утвердило Меморандум о взаимопонимании, о прозрачном и предсказуемом регулировании для развития табачной промышленности между Кабмином и субъектами хозяйствования табачной промышленности", - сообщил Гончаренко.

Как писал БизнесЦензор, в начале октября табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" заявили о возможности сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

"Бритиш Американ Тобакко Украина" 11 октября 2019 года остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки". Свое решение компания объяснила принятием Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты. Затем компания обратилась в Государственную фискальную службу (ГФС) с целью отзыва 25 млн акцизных марок и возвращения уплаченных за них 505 млн грн.

"JTI Украина" 22 октября заявила об отказе выкупать заказанные 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в том же законопроекте.

Европейская бизнес ассоциация 23 октября обратилась к президенту Украины с просьбой не подписывать закон №1049, содержащий норму о регулировании цен на рынке табачной продукции, так как это может оказать значительное негативное влияние на бизнес, экономику Украины и ее инвестиционную привлекательность.