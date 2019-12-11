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11.12.19 12:48

Кабмин вернул в госсобственность 14 комплексов Государственной зерновой корпорации

Правительство вернуло в государственную собственность 14 незаконно проданных имущественных комплексов Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

кабмин

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

Согласно решению правительства, в управление Минэкономики переданы указанные комплексы, расположенные в 14 областях.

"История передачи этих 14 имущественных комплексов - это неправильная история многолетней давности, когда тогдашняя местная власть незаконно передала их частным владельцам. Решением суда мы их вернули государству. Дальнейшую судьбу должны определять по общим правилам реформы управления государственным имуществом", - сказал премьер Алексей Гончарук.

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