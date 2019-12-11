В Ривненской области потребителей без счетчиков переведут на предельные нормы потребления газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ривнегаза" сообщает БизнесЦензор.

"АО "Ривнегаз" активизировало работу по установке бесплатных счетчиков газа бытовым потребителям. Компания в течение 2019 года установила 325 счетчиков. В то же время, было направлено 801 письмо-предупреждение потребителям, которые до сих пор потребляют газ по нормам и пользуются двумя газовыми приборами - плитой и колонкой", - сообщает компания.

В письмах говорится о том, что в случае отказа от установки счетчиков газа за счет АО "Ривнегаз", потребителей переведут на предельные нормы потребления газа, как того требует Кодекс газораспределительных систем.

Компания напоминает, что согласно Закону Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", операторы ГРМ должны установить счетчики газа для категории потребителей "население" в следующие сроки:

- комплексно, в том числе для отопления (для тех, кто пользуется отопительным газовым котлом) - до 1 января 2012 года;

- для подогрева воды и приготовления пищи (для тех, кто использует плиту и газовую колонку) - до 1 января 2016 года;

- только для приготовления пищи (плита) - до 1 января 2021 года.

Первый этап АО "Ривнегазгаз" реализовало полностью. Определенные трудности возникли на втором этапе. Хотя сроки установки приборов учета для тех, кто использует плиту и газовую колонку, уже прошли, компания не смогла полностью обеспечить их счетчиками газа. Причина заключается в том, что часть потребителей отказывается от установки приборов учета.

"Это объясняется тем, что сейчас в Украине действуют экономически необоснованные нормы потребления газа - 10,5 куб.м на человека при наличии плиты и колонки. Они ниже реального объема потребления газа данной категории", - сообщает компания.

"Потребители, которые отказываются от установки бесплатных счетчиков, считают, что рассчитываться по норме им дешевле и выгоднее. Но в соответствии с Кодексом газораспределительных систем, в случае отказа от установки счетчика газа за средства компании, они будут переведены на предельные нормы потребления - с 10,5 куб. м до 23,6 куб. м на одного человека. И мы должны придерживаться законодательства", - говорит коммерческий директор АО "Ривнегаз" Виктор Осницкий.

В компании также отмечают, что отказ от установки газового счетчика за счет АО "Ривнегазгаз" лишает возможности установить бесплатный счетчик позже. Потребителю придется впоследствии устанавливать счетчик уже за свой счет. А если он этого не сделает, то в соответствии с положениями Закона "О коммерческом учете газа" с 1 января 2021 газоснабжения ему будет прекращено.