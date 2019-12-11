Курченко проиграл суд об отмене штрафа Антимонопольного комитета

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Суд пришел к выводу, что АМКУ должным образом установил и исследовал обстоятельства купли-продажи акций "Брокбизнесбанка", а также связанности с Курченко лиц, которые приобрели соответствующие ценные бумаги (ООО "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания", ООО "Хиган" ООО "Алконост", ООО "Амадины", ООО "Аминами", ООО "Анкона-Торг", ООО "Муйне", ООО "Ультрастаринвест", ООО "Айнам").

Суд решил, что истец не предоставил доказательств в опровержение оказания влияния на хозяйственную деятельность "Брокбизнесбанка".

Согласно судебным материалам, АМКУ установил, что концентрация в виде приобретение контроля над "Брокбизнесбанком" состоялась путем приобретения акций банка в размере, совокупно обеспечивало 80,028% голосов в высшем органе управления общества. Как отмечается, общая стоимость приобретения акций "Брокбизнесбанка" составила 2,075 млрд грн.

Ранее Генпрокуратура приводила информацию, что Курченко приобрел 80% акций "Брокбизнесбанка" у братьев Буряков за счет кредитов, полученных в "Брокбизнесбанка".

НБУ признал "Брокбизнесбанк" неплатежеспособным в конце февраля 2014 года, а в июне того же года регулятор отправил финучреждение на ликвидацию, которая была завершена в июне2019 года.

Вкладчикам Брокбизнесбанка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 2,6 млрд грн.

Фонд гарантирования подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджерам "Брокбизнесбанка" о возмещении ущерба в размере 8,9 млрд грн.

Среди ответчиков - Сергей Курченко, Александр и Сергей Буряки, Денис Бугай, Петр Пекур, Борис Тимонькин, Игорь Францкевич и другие.