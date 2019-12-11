Франция оштрафовала Morgan Stanley за манипуляции с гособлигациями

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно выводам регулятора, 16 июня 2015 года лондонские трейдеры банка "агрессивно" скупали фьючерсные контракты на французские долговые бумаги с целью "аномального и искусственного" завышения цен на французские и бельгийские гособлигации, держателем которых был банк. Затем Morgan Stanley продал французские гособлигации на сумму 815 млн евро и бельгийские облигации на сумму 340 млн евро. Регулятор назвал эти действия "манипуляцией ценами путем обмана или махинаций".

Morgan Stanley сообщил, в свою очередь, что намерен оспорить решение AMF. В сообщении банка отмечается, что его действия не противоречили рыночной практике и были осуществлены в интересах рынка и клиентов банка.

На слушаниях в ноябре адвокат Morgan Stanley Стефан Бенувиль, слова которого приводит Financial Times, заявил, что объем торговли фьючерсными контрактами был слишком незначительным, чтобы оказать влияние рынок. "Представление о том, что мы можем влиять на рынок французских долговых бумаг, покупая менее 2% среднего ежедневного объема фьючерсных контрактов, является заблуждением", - сказал он.